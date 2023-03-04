نصائح لحماية أطفالك من متغيرات كورونا الجديدة.. منها نظام غذائى صحى

كتبت فاطمة خليل

تزداد فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، ومن بينها فيروس كورونا ، وتشكل المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا تهديدًا للأطفال جنبًا إلى جنب مع البالغين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة بالفيروس التاجى عند الأطفال ونصائح لحماية أطفالك من متغيرات كورونا الجديدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال

في بعض الأحيان يميل الآباء إلى تجاهل أعراض آلام الجسم والصداع لدى الأطفال باعتبارها أمراضًا خفيفاً، ويسمحوا لهم باللعب مع الأطفال الآخرين دون الحفاظ على مسافة، وعدم ارتداء القناع المناسب هذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروسية بين الأطفال.

التطعيمات غير متوفرة للأطفال الصغار جدًا ؛ لذلك ، يجب على الآباء الانتباه بشكل خاص إلى علامات وأعراض أي مرض يصيب أطفالهم.يجب أن يثقفوا أطفالهم حول ما يجب فعله وما يجب فعله تجاه السلوك المناسب مثل غسل اليدين بشكل صحيح ، وارتداء الكمامة ، وعدم اللعب مع شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

لا يظهر على الأطفال أعراض منفصلة لفيروس كورونا عن البالغين. العلامات متشابهة وهي السعال وضيق التنفس والحمى والقشعريرة والصداع. هناك حاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للأطفال لأنهم لا يزالون غير محصنين تمامًا.

لا يمكن ارتداء القناع في جميع الأوقات، لذا من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا بالفعل للمتغيرات المنتشرة حولهم.

إ جراءات احترازية للأطفال للوقاية من متغيرات كورونا

ا لاحتياطات الخاصة بالأطفال هي جميع الاحتياطات التي يجب على البالغين اتخاذها ومع ذلك ، هناك خطوة مهمة إضافية تتمثل في ضمان تطعيم الطفل بجميع اللقاحات الأخرى التي يستحقها أيضًا.

جميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق مؤهلون للحصول على لقاح كورونا ويجب على الآباء أيضًا أخذهم لقاح الإنفلونزا السنوي لحمايتهم من الأنفلونزا وأعراضها الشديدة وبهذه الطريقة، سيكون لدى الأطفال رئة ومناعة أقوى حتى لو واجهوا فيروس كورونا في المستقبل.

النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا

يجب إعطاء الأطفال نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالمغذيات. يجب على الآباء أيضًا التأكد من إعطائهم مكملات بناء المناعة مثل: زيت السمك. سيعزز ذلك مناعتهم من الداخل ويزيد من قدرتهم على مكافحة الأمراض.