اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نزوح نحو 41 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات ومقتل 4 أشخاص

السبت، 04 مارس 2023 12:39 م
نزوح نحو 41 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات ومقتل 4 أشخاص فيضانات ماليزيا
أ ش أ

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أكدت السلطات الماليزية ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التي اجتاحت عدة ولايات على مدار الأيام القليلة الماضية إلى 4 أشخاص، فضلا عن نزوح نحو 41 ألف شخص.

وذكرت الشرطة الماليزية - حسبما نقلت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - أن حالة الوفاة الأحدث التي تم تسجيلها هي لمرأة تبلغ من العمر 68 عاما لقيت مصرعها غرقا بالقرب من منزلها الذي غمرته مياه الفيضان بعدما غادرت مركز إجلاء في مقاطعة "سيغمات" بولاية "جوهر" الواقعة جنوبي البلاد.

وكانت الشرطة قد أعلنت مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات منذ يوم الأربعاء الماضي؛ هم رجل جرفت مياه الفيضان سيارته ورجل وامرأة مسنين لقيا مصرعهما غرقا، ونزح ما يقرب من 41 ألف شخص من 6 ولايات، أغلبهم من ولاية "جوهر" الأكثر تضررا جراء الفيضانات، إلى مدارس ومراكز إغاثة حيث يتم توفير الطعام والمياه والملبس.

وتعد الفيضانات ظاهرة سنوية في ماليزيا بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تجلب الأمطار الغزيرة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.

 


فيضانات ماليزيا

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