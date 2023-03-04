اليوم السابع
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مصرع طفل بعد عقرة كلب حاول إطعامه فى أسوان

السبت، 04 مارس 2023 09:17 م
مصرع طفل بعد عقرة كلب حاول إطعامه فى أسوان جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لفظ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أنفاسه الأخيرة، اليوم، السبت، متأثرًا بجراحه التى أصابه بها كلب حراسة فى منزلهم بقرية سلوا بحرى بمحافظة أسوان، أثناء محاولة إطعامه، ليصدق فيه مقولة "سمن كلبك يأكلك".

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوفاة الطفل "كراس بولا نسيم" 6 سنوات، من قرية سلوا بحرى عزبة على سليمان، التابعة لدائرة المركز، نتيجة عقر كلب حراسة له، أثناء محاولة إطعامه.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن الكلب كان فى المكان المخصص لتربيته بمنزل أسرة الطفل بالقرية، وأثناء محاولة الطفل كيراس 6 سنوات، إطعامه عن طريق "أكل حيوانات" كان فى يده، هاجمه الكلب وعقره فى وجهه ورقبته ويده، وأحدث الكلب إصابات بالغة فى الطفل، ثم توفى متأثرا بجراحه بعد محاولة الأسرة إسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق بعد تحرر المحضر اللازم.
 
 

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