مصرع شخصين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالإسماعيلية

لقى شخصين مصرعهما نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بمنطقة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بجوار سوق الأربعاء بمنطقة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد أنور محمد اليماني وشقيقه محمد. تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثتين.