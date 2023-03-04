مصرع شاب غرقا في نهر النيل بقرية خوالد أبوشوشة في قنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، غرقا في نهر النيل بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقل جثته عبر مرفق إسعاف قنا إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، بعد نزوله للاستحمام في نهر النيل، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمود جمال، 24 عامًا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بأبوتشت، في انتظار التصريح بدفن الجثة.