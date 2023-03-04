مصرع شاب سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة إضاءة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة إضاءة أمام منزله بنطاق مركز ههيا محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي، بوصول احمدع، 30 عاما مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابه العامة .

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أثناء قيام الشاب بتركيب لمبة انارة امام منزله سقط من الطابق الثالث أرضا ولفظ انفاسه الاخيرة، متأثرا بإصابته بنزيف بالرئة وكسور متعددة بالضلوع تم تحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة