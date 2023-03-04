مشروبات تساعد فى ترطيب الجسم وتعزيز المناعة

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير انخفاض درجة حرارة الجسم أثناء الحر، وذلك وفقا لموقع “ indiatoday”.

قال الدكتور كومال مالك ، رئيس اختصاصي التغذية في المستشفى الآسيوي ، فريداباد بالهند، في وقت سابق لـ indiatoday.in إنه يجب على الأشخاص اختيار الفواكه والخضراوات والمشروبات التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم لتجنب الجفاف.

تساعد السوائل الغنية بالإلكتروليتات في الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة ، خاصةً مع الإبلاغ عن العديد من حالات إنفلونزا الربيع في الأسابيع القليلة الماضية.

للمساعدة في تعزيز المناعة وترطيب الجسم للحفاظ على سلامتك من الأمراض المرتبطة بالصيف ، قم بتضمين هذه المشروبات المبردة الخمسة في نظامك الغذائي. ماء الليمون مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C ، يعتبر ماء الليمون مصدرًا ممتازًا للترطيب خلال موجة الحر. نص تحذير وزارة الصحة النقابية على أنه يجب على الناس تجنب المشروبات مثل الشاي والقهوة لأنها تسبب الجفاف والالتهابات. ماء الليمون هو البديل المثالي للمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة لأنه يمكن أن يعزز المناعة أيضًا. اللبن يحافظ اللبن الزبدي أو الشاس على ترطيب جسمك في الصيف. (الصورة بإذن من: Getty Images)

نصح الدكتور كومال مالك بتناول اللبن الرائب لأنه سيرطب الجسم جيدًا. استبدل المشروبات الغازية باللبن الرائب في موسم الموجات الحارة المفاجئة لأنها ستساعد في موازنة الإلكتروليتات في الجسم. الخيار وماء النعناع مشروب منعش في الصيف مع الخيار وماء النعناع يساعد في مكافحة الجفاف. يمكنك تقطيع قطع من الخيار مع بعض أوراق النعناع في الماء وترك العصائر تنتشر. ماء جوز الهند يساعد ماء جوز الهند على موازنة الإلكتروليتات في الجسم.