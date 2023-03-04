اليوم السابع
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مدير رياضة القليوبية يتابع 11مركز شباب ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

السبت، 04 مارس 2023 02:48 م
مدير رياضة القليوبية يتابع 11مركز شباب ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر جانب من الجولة
القليوبية - إبراهيم سالم

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تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، صباح اليوم 11 مركز شباب بالقليوبية ضمن المراكز المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تمت المتابعة في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة الأعمال الإنشائية بالهيئات الشبابية بما تشمله من أعمال الخطة الاستثمارية والخطة الإضافية والمشروعات الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة.
 
وتابعت، أنه شملت المتابعة اليوم مراكز شباب "الحصافة، كفر الدير، زاوية الشيخ سند، المريح، كفر الشوبك، طحا، وكفر طحا، الكوم الأحمر، الزهويين، عرب صبيح، كفر شبين"، التابعين لإدارة شباب شبين القناطر، والتي تضم 27 مركز شباب في المرحلة الأولى بالقليوبية.
 
وتشمل الأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة إنشاء عدد من المقرات الإدارة والملاعب والأسوار للمراكز والملاعب وغرف خلع الملابس، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
وأكد الصبروط، على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.
 
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (1)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (1)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (3)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (3)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (4)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (4)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (5)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (5)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (6)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (6)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (7)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (7)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (8)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (8)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (9)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (9)

مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (10)
مدير شباب القليوبية يتابع مراكز الشباب بشبين القناطر (10)
 
 

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