محافظ كفر الشيخ يشيد بأمانة معلمة لإعادتها مقتنيات بـ350 ألف جنيه ويعد بتكريمها

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول أيفون، ليصل جملة محتويات الكيس ل 350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحه 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن المعلمة الامينة تستحق التقدير والتكريم، ليس لأمانتها فقظ، اضافة لرفضها الـ50 ألف جنيه كمكافأة لها نظير أمانتها، مشيراً إلى أن المعلمة تتميز بحسن الخلق، وتعاونها مع ادارة المدرسة، موجها الشكر لأسرتها.

وأضاف نور الدين، أنه يشرف بتكريمها أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ، متميزة برجالها وشبابها وفتياتها وسيداتها، في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي الشهري يشهد تكريم العديد من الموهوبين في كافة المجالات، والمتميزين في أعمالهم، داعيا الله لهم بالتوفيق ومزيد من التفوق.

وكانت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك ب 50 الف جنيه مقبول الدقع، إضافة لجهاز أيفون يصل ثمنها 50 ألف جنيه، ورفضت المعلمه، مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.



جانب من تكريم المعلمة من وكيلة الادارة



تكريم المعلمه رشا شحاته



سعادة بتكريم المعلمة الامينة



ابنة رشا شحاته تحمل شهادة تقدير لوالدتها



مديرة مدرسة سعد شتا عزه ابو طاحوت تكرم رشا شحاته