محافظ الوادي الجديد: تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة قدمت خدماتها لـ283 حالة مرضية خلال شهر فبراير بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى، حيثُ وجّه المحافظ الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه المنظومة التي تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق المحرومة والنائية، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد.

وأضاف المحافظ أن الوحدة الصحية بقرية الجديدة بالداخلة، حققت المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات، بالكشف على 53 حالة خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة.

وكانا المبادرة الرئاسية أسهمت فى تشخيص حوالى 5000 حالة مرضية ضمن المبادرة منذ إطلاقها وتضمنت حالات حرجة وشديدة الخطورة ومنها إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة.

وقال الدكتور عبد الناصر على المشرف العام على مبادرة التشخيص الطبى عن بعد أن المبادرة يتم تنفيذها بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأكد عبد الناصر، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد فى 11 وحدة هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.



تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر (1)



تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر (2)



تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر (3)



تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر (4)



تشخيص 283 حالة ضمن مبادرة العلاج عن بُعد خلال شهر (5)