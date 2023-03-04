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محافظ الجيزة يتسلم درع التكريم لجهوده فى دعم الحماية المدنية

السبت، 04 مارس 2023 08:29 م
محافظ الجيزة يتسلم درع التكريم لجهوده فى دعم الحماية المدنية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، درع تكريم من الإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك نظير مجهوداته لدعم منظومة العمل بالمحافظة، وبالتزامن مع اليوم العالمى للحماية المدنية.
 
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذى تلعبه الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، فى حماية وحفظ أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب توعيتهم بالإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حالات الطوارئ، وذلك من خلال البرامج التوعوية والندوات وتدريب العاملين بالأجهزة المختلفة.
 
ومن جانبه تقدم اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشيداً بمبادرات المحافظة بشأن دعم فعاليات الحماية المدنية والدور التنسيقى الفعال لها مع مختلف أجهزة الدولة فى حالات الأزمات والطوارئ والذى من شأنه تسهيل المهمة المكلفة بها الإدارة بنطاق المحافظة.
 
 
 
 

اليوم العالمى للحماية المدنية

محافظ الجيزة

الجيزة



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