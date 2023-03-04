اليوم السابع
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كهرباء القناة تقرر البدء فى إنشاء موزع جديد لتغذية المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

السبت، 04 مارس 2023 02:50 م
كهرباء القناة تقرر البدء فى إنشاء موزع جديد لتغذية المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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افتتح المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء موزع السبع آبار بالمنايف خلال زيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب الإسماعيلية بعد تطويره والذى كان على وشك الخروج من الخدمة بسبب تهالك المهمات به منذ إنشائه فى 1980.

 

وأوضح المهندس سامى أبو وردة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك خطة للاستفادة بأصول الشركة وكافة الأراضى التابعة لها، موضحا أنه جارى العمل على إنشاء موزع كهربة الريف على طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى والذى سوف يفك الاختناقات عن موزعات الامن الغذائى ومدينة ابو صوير والرسوم خاصة وأن هذه المنطقة كانت تعانى فى حالة وجود أعطال مستمرة.

 

و قال أبو وردة أنه أصدر تعليمات بضرورة الانتهاء من إنشاء الموزع خلال 45 يوما على أن تتم كافة الأعمال الفنية و مد كابلات الدخول والخروج بالتوازى مع انشاء مبنى الموزع الجديد، بالإضافة إلى بضرورة الاستفادة بكل شئ به مع ضرورة إعادة اختبار الكابلات الموجودة بمخزن الخرده وكذلك فك كافة العوازل الموجودة بأعمدة الجهد المتوسط والاستفادة بها قبل بيع الأعمدة الخردة مع ضرورة سرعة الانتهاء من بيع الخردة.

 

و حرص ابو وردة على تفقد الارض المخصصة لإنشاء مبنى المخازن الرئيسيه لقطاع كهرباء جنوب الاسماعليه، بالإضافة إلى قطعه الارض المخصصة لإنشاء موزع بجوار قيادة الجيش الثانى الميدانى، و وجه بضرورة البدء الفورى فى إنشاء الموزع الجديد نظراً للاحياج الشديد اليه لتغذية المنطقة الصناعية بالاسماعيليه نظرا للتطور الكبير فى احمال المنطقة الصناعية وتوفير كافة القدرات الكهربائية لهذه المنطقة الصناعية الواعده.

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

سامى ابو وردة

المنطقة الصناعية بالاسماعيليه



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