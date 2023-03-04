قافلة طبية مجانية شاملة لأهالى لأسوان 9 مارس المقبل

أسوان- صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، تعليماته للمسئولين بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية ، التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة، وجامعة أسوان، وإحدى الجمعيات الخيرية، ومديرية الشئون الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تأتي القافلة الطبية، فى إطار جهود الدولة لتوفير إحتياجات المواطنين، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى الغير قادرين، مع إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة فى تخصصات "العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك والصدر والعظام والباطنة والسكر والغدد الصماء ، بجانب الجراحة العامة والأنف والأذن وأمراض النساء والأسنان والأطراف الصناعية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية، يتم أيضاً بإشراف من الدكتور محمد شعبان المنسق العام للقافلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث ستنطلق فى أسوان خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجارى بالقرى الأكثر إحتياجاً، لافته الي أنه سيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان، مع إجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بجامعة أسوان.

وأضافت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه تم إختيار عدد من المناطق لتنفيذ فعاليات القافلة الطبية بها والتى من بينها مدرسة كيما بجوار الوحدة الصحية، ومنطقة الشلال ، وقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان ، موضحة بأنه سيتم تنفيذ القافلة أيضاً بقرية الرقبة بدراو، وكذلك بقرية وادى خريت بنصر النوبة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين منها.