قافلة طبية مجانية شاملة لأهالى لأسوان 9 مارس المقبل

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية، التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة، وجامعة أسوان، وإحدى الجمعيات الخيرية، ومديرية الشئون الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
تأتي القافلة الطبية، فى إطار جهود الدولة لتوفير إحتياجات المواطنين، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى الغير قادرين، مع إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة فى تخصصات "العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك والصدر والعظام والباطنة والسكر والغدد الصماء ، بجانب الجراحة العامة والأنف والأذن وأمراض النساء والأسنان والأطراف الصناعية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية، يتم أيضاً بإشراف من الدكتور محمد شعبان المنسق العام للقافلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث ستنطلق فى أسوان خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجارى بالقرى الأكثر إحتياجاً، لافته الي أنه سيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان، مع إجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بجامعة أسوان.
وأضافت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه تم إختيار عدد من المناطق لتنفيذ فعاليات القافلة الطبية بها والتى من بينها مدرسة كيما بجوار الوحدة الصحية، ومنطقة الشلال ، وقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان ، موضحة بأنه سيتم تنفيذ القافلة أيضاً بقرية الرقبة بدراو، وكذلك بقرية وادى خريت بنصر النوبة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين منها.
من ناحية أخري، كانت قد قامت وحدة السكان بالمحافظة، بتنظيم ندوة توعوية وتثقيفية مفتوحة مع أهالى قرية الشهيد بقروى الكلح شرق بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو و رئيس الوحدة بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية حيث تم استعراض عدد من المطالب الجماهيرية والمشاكل اليومية التى يعانى منها أهالى القرية منها مشكلة النمل الأبيض، والمطالبة بمركز خدمات للتعليم الفني وغيرها من الإحتياجات التى شهدت خلال الفترة الأخيرة حلول جذرية من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للمحافظة.
وذلك فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه يوجد هناك تنسيق مستمر مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية لعقد المزيد من الندوات التوعوية التثقيفية الهادفة لتوضيح دور اللجان السكانية بمختلف المراكز والمدن، لافتة إلى أن ذلك يهدف للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها والتى تتلخص فى النمو السكانى والخصائص والتوزيع والفجوات السكانية، بجانب التعريف بالحوكمة الحكومية التى تعتبر إطار مؤسسى كامل وتشاركى قائم على الشفافية والوضوح، وكذا التعريف بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعى والعمرى والتغيير السكانى.
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