وطالب الشيخ، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إن القيادة الفلسطينية تطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش المحتلين وقطعان المستوطنين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها العدوانية المتواصلة بالاقتحامات والاستيطان والقتل وغيرها.



وكان سموترتيش قد ولد رد فعل دوليا غاضبا بعد أن قال إنه يرى ضرورة في ان يتم محو بلدة "حوارة" جنوب محافظة "نابلس"، وهو ما حدا بمسؤولين فلسطينيين إلى المطالبة بمحاكمته دوليا بتهمة التحريض على ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، ووصف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تصريحاته بأنها مثيرة للاشمئزاز.