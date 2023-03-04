غدًا.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تنطلق بمحافظة أسوان، غدًا، الأحد، فعاليات الحملة القومية "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان، للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن حملة طرق الأبواب تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع لمن هم أكبر من 12 سنة، بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من سن 12 سنة وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما في السابق ، وذلك خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، موضحاً أنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، انتهت من تطعيم 234 ألف مواطنا ضد كورونا ضمن حملة طرق الأبواب خلال شهر مارس من العام الماضى.