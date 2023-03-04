غداً..النطق بالحكم على المتهمين بقضية رشوة المليون جنيه والسبيكة الذهبية

كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة جنايات الجيزة الدائرة 25، غداً الأحد، حكمها في محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة المليون جنيه، والسبيكة الذهبية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية رقم 4746 لسنة 2019 جنايات قسم الشيخ زايد، جنايات أمن الدولة العليا، كلا من "ت. ع"، 40 عامًا، و"م.ش"، 39 سنة "، و"ص.ا"، 31 سنة، و"ع.ف"، 36 سنة "هارب"، لأنهم خلال الفترة من يوم 10/5/2015 حتى 26/6/2015 بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة.أولًا: المتهم الأول: بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مليون جنيها مصريًا وخمسين ألف جنيهًا بصفة شهرية أخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف جنيهًا مصريًا وأربعين ألف دولارًا أمريكيًا وقلادة ذهبية - على سبيل الرشوة - مقابل إعداده محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية - رقم 595 لسنة 2013.

ثانيا: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بأعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا،على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 103، 104، 107 مکرر من قانون العقوبات.