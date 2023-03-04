علامة جديدة تتنبأ بالتكرار المبكر لسرطان الثدى.. اعرفى التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف فريق متعدد المؤسسات بقيادة علماء من مركز السرطان في كلية الطب في ويسكونسن أنه كعلامة ذات صلة بالعلاج لتحديد المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين والذين قد يستفيدون من العلاجات المناعية الجديدة.وفقا لموقع ميديكال اكسبريس.

نُشرت الدراسة في مجلة JCO Precision Oncology .، وأوضحت الدكتورة هالجير روي أستاذة الأورام، أن بروتين نقطة التفتيش المناعية التي يطلق عليها “ PD-L2 “في سرطان الثدي ، بينما ركزت معظم الجهود على بروتين نقطة التفتيش المناعية PD-L1 ، فقد تم التغاضي إلى حد كبير عن يجند PD-1 البديل المعروف باسم PD-L2.

وفي الدراسة ، تم الكشف عن مستويات عالية من البروتين PD-L2 في الخلايا السرطانية في ثلث أورام الثدي الإيجابية لمستقبلات هرمون الاستروجين الساذجة ، وتم التحقق من صحتها كمؤشر مستقل لتكرار سرطان الثدي المبكر بعد تعديل المتغيرات الإكلينيكية الشائعة. PD-L2 هو علامة ذات صلة بالعلاج وقد يساعد في تحديد المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين والمعرضين لخطر متزايد من التقدم والذين قد يستفيدون من العلاجات المناعية الجديدة الواعدة ، والتي تسمى مثبطات PD-1.

وأكد الباحثون أنه تم إكتشاف أن بروتينًا يسمى PD-L2 يتم التعبير عنه غالبًا في خلايا سرطان الثدي وأن المرضى الذين يعانون من أورام الثدي الإيجابية PD-L2 لديهم توقعات سير المرض أقل بكثير من غيرهم. وذلك لأن PD-L2 يعيق نشاط قتل الورم من الخلايا اللمفاوية التائية ويسمح للخلايا السرطانية بمقاومة الخلايا المناعية في الجسم .

وقبل هذا العمل ، تم التركيز على بروتين مشابه يسمى PD-L1. ومع ذلك ، فشل قياس PD-L1 وحده في سرطان الثدي في تحديد المرضى الذين من المحتمل أن يستفيدوا من مثبطات PD-1 بشكل فعال، و فرضيتنا أن قياس PD-L2 بالإضافة إلى PD-L1 سيحسن قدرتنا على التنبؤ بأي نوع من الثدي سوف يستفيد مرضى السرطان من مثبطات نقاط التفتيش المناعية .

وحفزت هذه الملاحظات المجموعة على تنشيط المرحلة الثانية من التجارب السريرية ، بقيادة لبنى تشودري من مركز MCW للسرطان ، والتي تعمل بنشاط على تجميع المرضى في مستشفى MCW ومستشفى Froedtert ، لتقديم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان التحليل المشترك لكل من PD-L1 و PD -L2 في سرطان الثدي سيحسن التنبؤ بالاستجابة لمثبطات نقطة التفتيش المناعية.

وتم تقديم الجوانب الرئيسية للدراسة من قبل الدكتور شودري في ندوة 2023 لسرطان الثدي في سان أنطونيو.