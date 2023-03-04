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طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.. صور

السبت، 04 مارس 2023 12:19 م
طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.. صور الطقس بالغربية
الغربية محمد طارق

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شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شمس ساطعة وارتفاع فى درجات الحرارة بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

 

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

 

وأكد المحافظ، التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارتى المرور والحماية المدنية.

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

 

 

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