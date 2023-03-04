اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 06:31 م
أكرم القصاص
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طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أحياء الخارجة.. صور

السبت، 04 مارس 2023 05:16 م
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أحياء الخارجة.. صور طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن طرح لحوم بلدية وأسماك طازجة وخضروات وسلع تموينية ومعمرة بأسعار الجملة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم حوالى 175 جنيها، والأسماك الواردة من مفيض باريس بسعر 17,5 جنيه للكيلو.
 
وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.
 
وأكد رئيس المركز على استمرار الوحدات المحلية بالمراكز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.
 
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (1)
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (1)

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (2)
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (2)

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (3)
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (3)

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (4)
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (4)

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (5)
طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ (5)

 


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