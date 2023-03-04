ضبط شخص ينتحل صفة طبيب والتحفظ على1757 عبوة أدوية محظورة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ولجنة العلاج الحر ومراقبة الأغذية وإدارة تموين الدلنجات.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب تغذية ويتخذ من محل مقر له مجهز به مكان للكشف ولافتة مدون عليها أسعار الكشف وبعض الأجهزة المستخدمة فى الكشف.

وتضمنت المضبوطات أدوات حجامة ومطبوعات مكتوب عليه خلطة علاج السمنة والنحافة وأكياس مكتوب عليها خلاصة سم النحل وبها سرنجات انسولين ممتلئة ومعدة للحقن"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والتحفظ على 1757 عبوة تركيبات وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 175000 جنيها.

وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ شئونها.