ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته في منطقة زراعية لسرقته بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصابا بطعنات، وأشارت التحريات أن الضحية سائق توك توك، اعتدى عليه 4 أشخاص بأسلحة بيضاء، لسرقته بالإكراه، وتخلصوا من جثته بمنطقة زراعية وفروا هاربين.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.