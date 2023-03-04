"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1925 حالة فى قرية طوخ الخيل

المنيا ـ حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، خلال يومي 2 و 3 من مارس الجارى ، حيث تم الكشف الطبي على 1925 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 369 حالة جراحة ، 483 حالة أطفال ، 331 باطنة ، 96 نساء ، 73 اسنان ، 178 جلدية ، و 188 أنف و أذن ، و46 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 124 مترددا ، و 7 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 166 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 9 حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى 33 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 117 مترددا ، وذلك من خلال 7 عيادات متنقلة .



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية