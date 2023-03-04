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شروط النيابة الإدارية لتلقى طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022

السبت، 04 مارس 2023 03:00 ص
شروط النيابة الإدارية لتلقى طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

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تستقبل النيابة الإدارية خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية.
 
وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس الحالى. 
 
ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.
 
تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.
 
سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .
 

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.
 
ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة. 

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