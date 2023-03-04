ومن المقرر أن يلتقى بيرجر - خلال الزيارة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام - مع محافظ أسوان أشرف عطية، كما سيقوم بجولة في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى والشركاء المنفذين والمستفيدين والتى تركز على تمكين المرأة وتحسين الصحة.

كما سيحضر السفير الأوروبى أيضًا العديد من أنشطة مهرجان أسوان، بما فى ذلك ورش عمل التدريب على الفنون السينمائية.