سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 1830 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1830 جنيها للجرام وسط ارتفاع في سعر أونصة الذهب إلى مستويات 1855 دولارا.

أسعار الذهب اليوم : عيار 18 يسجل 1564جنيها. عيار 21 يسجل 1830جنيها. عيار 24 يسجل 2086 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 14600جنيها.



سعر الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالمياً أسبوع تداول إيجابي دفعها إلى تسجيل أول ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ منتصف يناير الماضي، ليستغل الذهب تراجع مستويات الدولار وهدوء الأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، و ارتفعت أسعار أونصة الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% لتسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات، لتغلق تداولات الذهب عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.

رغم الهبوط الكبير الذي عانى منه الذهب خلال شهر فبراير إلا أنه أظهر القدرة على الثبات فوق المستوى النفسي الهام عند 1800 دولار للأونصة واندفع إلى المقاومة الحالية عند 1850 دولار للأونصة، الأمر الذي يخلق تفاؤل في أسواق الذهب خاصة أن كل هذا يأتي في وقت تتداول في السندات الحكومية الأمريكية عند مستويات قياسية.

العامل الآخر في ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي كان الأداء الباهت للدولار الأمريكي في الأسواق المالية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول خسائر أسبوعية بعد 5 أسابيع من المكاسب.

تراجع مستويات الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين، الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد وصوله إلى مناطق شراء مناسبه عند مناطق المستوى 1800 دولار للأونصة.

تراجع الدولار جاء بعد تصريحات من عضو الفيدرالي رفائيل بوستيك رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا التي أشار فيها أن البنك يفضل التحرك البطيء والثابت في سياسته النقدية خلال هذه الفترة، ليشير أن رفع الفائدة 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس هو المسار المناسب حالياً.

التصريحات عملت على هدوء التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً وثبات التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي ساهم في ظهور توقعات بإمكانية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع البنك في مارس.

تصريحات بوستيك حدت من هذه التوقعات لتعيد الأسواق إلى أرض الواقع وهي استمرار الرفع التدريجي بأقل وتيرة 25 نقطة خلال الثلاث اجتماعات القادمة للبنك، لتبقى توقعات الأسواق بوصول الفائدة إلى 5.4% حتى شهر سبتمبر هي المسيطرة حالياً على الأسواق، وقد تم تسعيرها بالفعل.

سيطرت السندات الحكومية الأمريكية على اهتمام المستثمرين منذ بداية العام بعد ارتفاع العائد عليها إلى مستويات قياسية بسبب رفع الفائدة المستمر من جانب البنك الفيدرالي، الأمر الذي يجبر الاستثمارات على ترك الذهب الذي لا يقدم عائد لصالح السندات ذات العائد المتزايد خلال هذه الفترة.وعلى الرغم من تعافي الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أن السندات الأمريكية يظل لها الكلمة العليا كما نرى في الرسم البياني التالي الذي يوضح العلاقة بين العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات وأجل 3 أشهر وبين سعر الذهب.

يذكر أن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.089% قبل أن يتراجع ويغلق عند المستوى 3.958%، بينما سجل العائد على السندات لأجل 3 أشهر أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4.908%.

الأداء الإيجابي المتوقع على المدى القصير بالنسبة للذهب يواجه عائق جديد وهو معدلات التضخم المرتفعة، فكما يظهر على الرسم البياني التالي نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي قد مثل مستوى مقاومة أمام أسعار الذهب حتى مع الارتفاع القوي للذهب مطلع هذا العام.

الأسبوع الماضي يظهر تجميع الذهب لزخم إيجابي قد يساعده خلال الفترة القادمة إلى اختبار مقاومة التضخم خلال الفترة المقبلة.