سعر الريال السعودى اليوم السبت 4-3-2023 فى البنوك المصرية

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اليوم السبت 4-3-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.17 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.