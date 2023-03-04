ورحب السفير الروسي في بكين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - برغبة الصين في الإسهام في التسوية السلمية للنزاع، قائلا "نشاطر مبادئ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وندعم موقف الصين بشأن عدم شرعية العقوبات الأحادية التي فرضت".



كانت وزارة الخارجية الصينية قد نشرت - في وقت سابق - وثيقة تحدد موقفها من التسوية للأزمة في أوكرانيا، وتشمل 12 بندا منها: الدعوة لوقف إطلاق النار واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إضافة إلى تبادل الأسرى بين موسكو وكييف ورفض فرض عقوبات أحادية الجانب، دون قرار من مجلس الأمن الدولي.