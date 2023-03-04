اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الأركان الأمريكى مارك ميلى يزور قواته فى شمال سوريا

السبت، 04 مارس 2023 06:45 م
رئيس الأركان الأمريكى مارك ميلى يزور قواته فى شمال سوريا مارك ميلى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلى زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية فى شمال سوريا، السبت، بحسب "رويترز".

وتأتي الزيارة لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم "داعش" ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم.

يذكرأن، دعت روسيا القوات الإسرائيلية إلى وقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا، والتخلي عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري وليانسكى وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن موسكو تدين بشدة استهداف إسرائيل للأراضي السورية، داعيا واشنطن والأمم المتحدة للعمل على إرسال شحنة من الأسمدة الروسية إلى سوريا، والتي تعرقل وصولها عقوبات واشنطن.

وذكر وليانسكي أن حجم المساعدات الروسية لسوريا يزيد بأضعاف عن ما قدمته دول غربية.


مارك ميلى

أمريكا

سوريا

داعش

الإرهاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة