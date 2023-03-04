حياة كريمة بالشرقية.. 1200 مواطن يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بالعاشر

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحى الـ15 بمدينة العاشر من رمضان، والتى استمرت لمدة يومين، ضمن مبادرة حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية .

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1188 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.







القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية