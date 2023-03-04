حملات نظافة وإزالة تعديات وتطهير ترع واستكمال توسعة الشوارع بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شن مجلس مدينة كفر الشيخ عددا من حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، إضافة لمتابعة استكمال توسعة الشوارع ورصفها، وتطهير الترع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة توصيل كافة المرافق لشارع عبد الهادي راضي في أعمال التطوير، التي تتم الآن، مع سرعة استكمال أعمال التطوير والرصف، مع الاهتمام بمنظومة النظافة العامة بمركز ومدينة كفر الشيخ.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال التطوير بشارع عبد الهادي راضي شرق كفر الشيخ، حيث يتم استكمال تجديد خطوط المياه، بالتوازي مع أعمال الرصف في الشوارع الجانبية، وميدان الـ47 أمام تقسيم النيابة الإدارية.

وفي سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي شرق وغرب المدينة بالتوازي مع أعمال النظافة بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تابع رئيس المركز والمدينة استمرار تقليم الاشجار، وغسيل أرصفة الشوارع.

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية دقلت، حيث تمت الإزالة إلى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وتابع إزالة مخالفات البناء بدون ترخيص، حيث تم ازالة وفك شدة خشبية للدور الثاني بقرية دفرية التابعة لقرية الجمراوي، وتم فك الشدة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع أعمال التطهير لمصرف الخادمية الفاصل بين قريتي دقميرة والخادمية، بجانب تطهير الغرف في الأماكن المغطاه، باشراف نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية الخادمية.



تطهير الترع بكفر الشيخ



توسعة الشوارع بكفر الشيخ