حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات موسعة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ،شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن 3 شارع الأمل من الزهور بالحضرة الجديدة والتحفظ علي موتور ونش و كمية من حديد التسليح والأخشاب وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من فك شده خشبية بالناصرية وكذا إزالة أعمال مخالفة على أرض زراعية بقرية فلسطين فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأول علوى بشارع قرطبة بالكينج بحرى.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الحريري وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وأكدت المحافظة على تواصل الأجهزة التنفيذية، شن الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.