حصول 6 محطات مياه شرب بسوهاج على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب

سوهاج عمرو خلف

سلم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور المهندس أحمد معوض، والدكتور المهندس صلاح بيومى نائبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى شهادة - اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطات مياه الكتكاتة النقالي والعوامية السطحية وفاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة بسوهاج.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه حصلت فى وقت سابق على شهادة سلامة ومأمونية المياه محطة مياه المنشأة المرشحة ومحطة مياه المنشأة النقالى ومحطة أولاد الشيخ المدمجة بدار السلام، وأن خطط سلامة ومامونية المياه ياتى في اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب وأن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة إن منهجية سلامة ومامونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه مستهدف خلال العام 2022 2023 تجديد الشهادة لمحطات مياه اولاد الشيخ المدمجة والمنشاه النقالي والتاهيل لحصول محطات مياه ادفا وأولاد نصير المدمجة وبيت علام المدمجة والصوامعة المدمجة والاحايوة المدمجة وكذلك التأهيل لحصول محطات صرف صحى الهجارسة والغريزات وعرابة ابو الدهب وادفا وأولاد نصير هذا بالإضافة إلى إعداد 13 خطة للمحطات السطحية الكبرى.