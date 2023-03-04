حجز تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة 24 ساعة على ذمة التحريات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حجز تاجر، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة مليون قطعة العاب نارية محظور تداولها فى منطقة الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن خاص به "كائن بدائرة القسم" مكاناً لتخزين الألعاب النارية.. وبحوزته (37 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغ إجماليها حوالى مليون صاروخ "مختلفة الأحجام").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.