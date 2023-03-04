كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته في منطقة زراعية لسرقته بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصابا بطعنات، وأشارت التحريات أن الضحية سائق توك توك، اعتدى عليه 4 أشخاص بأسلحة بيضاء، لسرقته بالإكراه، وتخلصوا من جثته بمنطقة زراعية وفروا هاربين.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.