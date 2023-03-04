جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من السجائر والشواحن الكهربائية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشواحن الكهربائية وكابلات الإنترنت بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على القادمين من الصين على رحلة الخطوط الصينية رقم 3U3867 القادمة من شانجدو اشتبه أمير محمود مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة صينية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها الشديد.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علاء مأمور الفحص ومحمود شحاته رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش نائب مدير الادارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة من شرين كمال ومصطفى فريد مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد محمد فوزى مدير إدارة الحركة لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٧٩٠٠ شاحن كهربائي و٥٠ خرطوشة سجائر و٢٠٠ كابل خاص بالإنترنت مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .