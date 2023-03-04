جراف.. زيادة رواتب الموظفين والمعاشات.. اعرف مرتبك من درجتك الوظيفية

كتب - أحمد يعقوب

ننشر تفاصيل زيادة الرواتب والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة والذي لن يقل عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل.

3500 جنيه الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة و5 آلاف جنيه للثالثة التخصصية و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه.

14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

8٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لن تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا.

مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

مضاعفة حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ.

300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

الخزانة تتحمل 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ .

6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا .

55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.