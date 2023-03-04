اليوم السابع
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تعرف على أبرز مقتنيات المتحف القبطى فى مصر القديمة

السبت، 04 مارس 2023 06:00 ص
تعرف على أبرز مقتنيات المتحف القبطى فى مصر القديمة المتحف القبطى
كتب: محمد الأحمدى

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يقع المتحف القبطى داخل حدود حصن بابليون الرومانى، الذى يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية فى مصر، فى حى مصر القديمة بالقرب من مجموعة كنائس مصر القديمة (كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة، بالإضافة إلى المعبد اليهودى)، حيث تم إنشاء المتحف القبطى خلال عام 1910م، وكان الغرض من إنشائه هو جمع الآثار والوثائق التى تسهم فى إثراء دراسة الفن القبطى فى مصر.

وتبلغ مساحة المتحف الكلية شاملة الحديقة والحصن نحو 8000 م وهى أرض وقف تابعة للكنيسة القبطية الأرثوكسية قدمها البابا كيرلس الخامس، وقد تم تطويره بجناحيه القديم والجديد والكنيسة المعلقة عام 1984 م.

ويعد هذا المتحف أكبر متحف فى العالم للآثار القبطية، ويتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم الذي شيده مرقص سميكة باشا في عام 1910م، والجناح الجديد الذي افتتح في عام 1947م.

ويضم مجموعة من أروع نماذج الفنون القبطية التى تم توزيعها على أقسام المتحف المختلفة.

ويبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطى 16000 مقتنى وقد رتبت مقتنيات المتحف تبعا لنوعياتها إلى اقسام عرضت عرضا علميا فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان.

يضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الاثاث الخشبية والأبواب المطعمة، كما يضم الباب المصنوع من خشب الجميز الخاص بحامل أيقونات كنيسة القديسة بربارة والألواح يمكن تمييزها حيث قاموا بتركيبها في العصر الفاطمي أثناء القرن الحادي عشر والثاني عشر.

يضم الجناح الجديد مجموعة تُظهر مختلف الأنواع والطرز والموضوعات، مثل التصميمات الهندسية، لفائف نبات الاكانتس وأوراق العنب، وافريزات مزدانة بأرانب، طواويس، طيور، والانشطة الريفية، مرورا بالتراث الهيللينستى والقبطي حتى الصيغ الفنية الإسلامية في مصر. ويضم المتحف القبطي مخطوطات للكتاب المقدس تعود لآلاف السنين وهو عبارة عن تحفة معماري.

وقد ظل المتحف القبطي تابعاً للبطريركية القبطية حتى عام 1931 ثم أصبح تابعاً لوزارة الثقافة المصرية. ويتراوح متوسط عدد الزائرين يوميا من 200 إلى 250 فرد من جنسيات مختلفة.  


المتحف القبطى

مصر القديمه

حصن بابليون

الكنيسه الارثوذكسيه



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