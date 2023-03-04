تطعيم 42 ألف تلميذ ضد البلهارسيا فى 81 مدرسة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بتوجيهات اللواء جمال نو الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة، لقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وإشراف الدكتورة إلهام محمد ، وكيل وزارة الصحة، الإنتهاء من تجريع تلاميذ المدارس المصابة بالبلهارسيا بالمحافظة والذي بلغ عددهم 81 مدرسة بنسبة تغطية وصلت إلى 98.5%، ووصول مستهدف التلاميذ إلى 42 ألفا و183 تلميذ على مستوى 8 إدارات صحية بالمحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في الحملات، وأعمال تجريع الطلاب بالمدارس، وخاصة العاملين والمسئولين بإدارة مكافحة البلهارسيا، والطفيليات المعوية بالمديرية، إضافة للعاملين بالإدارات الصحية، بإشراف الدكتورة إلهام محمد ، وكيل وزارة الصحة بالمديرية.

وأشادت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، بالدعم الكبير المقدم من محافظ كفر الشيخ، وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا في 2023، مثنية على دور الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، بقيادة الدكتورة أماني الحبشي، والإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة عفاف محمد، كما أثنت على الدور المقدم من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، بقيادة الدكتورة أماني القرش، وفريق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية بقيادة مديري الإدارات الصحية، وفريق العمل من فنين، ومرجعين معامل المديرية والإدارات الصحية، كما قدم الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية الشكر لفريق العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وكل فرق العمل علي مستوى محافظة كفر الشيخ.



تجريع احد التلاميذ



جانب من اعمال التجريع



تجريع التلاميذ بالمدارس