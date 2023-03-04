"برافو رجالة مصر".. وزارة الداخلية تتصدر تريند تويتر بعد إسقاط عصابة "هوج بول"

تصدرت وزارة الداخلية التريند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أقل من ساعة أعلنت خلالها الوزارة القبض على شبكة دولية يديرها 29 شخص بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وسط إشادات باحترافية القبض على المتهمين قبل هروبهم خارج البلاد.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بثت فيديو وثق عملية تتبع المتهمين، والتوصل لمخبأهم داخل فيلاتين بنطاق محافظة القاهرة اتخذوها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحسب بيان الوزارة:" تبين أن الشبكة يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين ، ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق Hogg Poolعلى شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
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