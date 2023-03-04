"برافو رجالة مصر".. وزارة الداخلية تتصدر تريند تويتر بعد إسقاط عصابة "هوج بول"

أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على ضبط المتهمين: برافو رجالة مصر.

بينما كتب أخر:" الداخلية قبضت على المتهمين قبل هروبهم ره البلد، والله برافو"

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء اليوم عن نجاحها في في اسقاط المتورطين في وقائع النصب على المواطنين عبر تطبيق Hogg Pool ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت شبكة.