انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية بأسوان

أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ أسوان، اليوم، السبت، فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والأغنام والماعز بلقاح الحمى القلاعية.

يأتى ذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة والمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى، فى بيان صحفى، أن إنتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع مثل هذه الحملات والقيام بتحصين الثروة الحيوانية لديهم.

وأوضح الدكتور "صالح"، أن مرض الحمى القلاعية هو مرض حويصلى حاد شديد الوبائية سريع الإنتشار يصيب الحيوانات مشقوقة الظلف "الأبقار ، والجاموس ، والأغنام ، والماعز" غير مميت فى الحيوانات البالغة ، ولكنه يسبب النفوق بنسبة عالية في الحيوانات الصغيرة مثل "العجول الرضيعة والحملان".

وأشار إلى أن خطورة المرض ترجع إلى أن الفيرس المسبب للمرض ذو مقاومة عالية وينتقل بوسائل عديدة خاصة عن طريق الهواء ، وتعدد عترات الفيرس ، فالتحصين أو الإصابة بعترة منها لا يعطى مناعة ضد العترات الأخرى ، والفيروس يفرز بكميات كبيرة فى هواء الزفير وكل إفرازات وسوائل الجسم حيث يبدأ فى الإفراز قبل ظهور الأعراض بأربعة أيام.

وناشد، جميع المربين بتحصين رؤوس الماشية بجرعة كل 4 أشهر تجنباً لظهور أعراض المرض ، والتى تتركز في "اللسان واللثة والشفتين وحول فتحتى الأنف وبين الأظلاف فى الأرجل" مما يؤدى لخسائر فادحة فى الإنتاجية بشكل عام.