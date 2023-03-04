انتشال كلب ناج من تحت الأنقاض فى تركيا بعد 25 يوما من الزلزال

كتب محمد جمال

انتشل رجال الإنقاذ فى تركيا كلبا ناجيا من تحت الأنقاض فى تركيا، وقد اصيب الجميع بالدهشة لبقائه على قيد الحياة بالرغم من مرور 25 يوما من الزلزال المدمر، بحسب "روسيا اليوم".

وتمكن الحيوان الأليف من البقاء تحت الأنقاض لأكثر من ثلاثة أسابيع، لوجود بقايا طعام في المكان الذي احتجز فيه.

يذكرأن، انتشلت فرق الإنقاذ بأعجوبة شديدة كلبا من تحت الأنقاض فى تركيا، بعد أن قضى 23 يومًا محاصرًا تحت أنقاض مبنى من طابقين، بدون طعام أو ماء، وسحبت فرق الإنقاذ أليكس من تحت الأنقاض في أنطاكيا بمحافظة هاتاي بعد أن سمعوه أثناء قيامه بعمليات تفتيش في مكان قريب.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سلسلة الزلازل المدمرة تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا، وتعتبر هاتاي هي واحدة من أكثر المحافظات التركية المتضررة من الزلزال. أظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ جهود الفريق لتحرير أليكس، وعلى الرغم من قضائه 23 يومًا تحت الأنقاض، فإن أول شيء فعله الجرو الودود كان أن يلعق وجه المنقذ. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه كان مرهقًا وفقد وزنه، لكنه كان بصحة جيدة بخلاف ذلك.



يُعتقد أن أليكس أصبح عالقًا عندما انهار المبنى المكون من طابقين الذي كان فيه في 6 فبراير، ولم يتضح كيف نجا طويلا من دون طعام أو ماء بسبب اختناقه وعدم وجود أي ضوء من الشمس. سمعته فرق الإنقاذ وهو يصدر أصواتا بينما كانوا يبحثون عن ملاجئ مؤقتة في مقاطعة أنطاكيا، تمكن المتطوعون من رؤية أنفه من خلال ثقب صغير في الحطام ، واستغرق الأمر ساعتين لتحريره، بعد إنقاذه كان من الممكن رؤية أليكس يلهث بسعادة لأنه تلقى الكثير من الاهتمام الذي يستحقه. وقال عثمان بولات، متطوع مستشفى "هايب" ، لوسائل الإعلام التركية، لقد كانت معجزة بالفعل، إنها معجزة حقًا أنه نجا في تلك الحفرة لمدة 23 يومًا دون أن يأكل أو يشرب أي شيء."

أيضا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة انتشال حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا فى 6 فبراير، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد مغردون بأن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يوما على وقوع الزلزال، ويظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.

ونشر المقطع أول مرة، رائد أعمال تركى، وتم تداوله بكثرة حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة، بحلول ظهر الأربعاء.

وفي 6 من فبراير ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، ولا تزال أعمال الإنقاذ والبحث في المناطق المنكوبة مستمرة حتى الآن.