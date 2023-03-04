الوكالة الدولية للطاقة الذرية: السماح للمفتشين الدوليين بفحص المنشآت النووية الإيرانية

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم /السبت/ الاتفاق مع إيران على السماح للمفتشين الدوليين بفحص المنشآت النووية عن كثب.

وأفاد بيان مشترك أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة النووية الإيرانية مساء اليوم بأن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أجرى فى وقت سابق محادثات مع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى طهران.

وقال البيان المشترك إنه لا يزال يتعين على الجانبين توضيح تفاصيل وضع التفتيش المحسن.

يشار إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا - مؤخرًا - آثارًا لليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ 84% بدلاً من 60 % المتوقعة فى منشأة نووية فى فوردو ومنذ ذلك الحين، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح ما إذا كانت إيران تعمد تخصيب اليورانيوم إلى ما دون مستوى التخصيب بنسبة 90% المناسب للأسلحة النووية أو ما إذا كانت ذروة غير مقصودة كما تجادل طهران.