المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم معرض "مصرى وبس".. اليوم

يذكر ان المعرض يتم تنظيمه سنويا بدأ عام 2011 لدعم المنتجات المصرية اليدوية ،واستمر على مدار 12 عاما بدعم من المعهد الفرنسى بمصر فى الإسكندرية.

فى سياق آخر نظم المعهد الفرنسى بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل. تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسي ة من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، بمقر المعهد بالتنبؤ دانيال".

وشملت العروض السينمائية افلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل فى بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقى الشاحنات، كائنات متجولة وأحلام.. اسمها مليكة.” ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و 40 دقيقة" "متاحة للجمهور".