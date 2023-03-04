الكشف على 529 مواطنا بقافلة طبية لقرية "الدعاء" فى بلطيم ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية الدعاء، بمركز بلطيم، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي ، رئيس مجلس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 529 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة"، بالإضافة الى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة تحاليل طبية ما بين - معمل الدم، معمل الطفيليات، وأشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، إضافة ندوات تثقيفية والإرشاد الصحي، وتنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



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