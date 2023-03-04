القومية للتأمين الاجتماعى: زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيها وأقصى 1635

الأمير نصرى

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن المعاشات ستزيد فى أول شهر إبريل المقبل 15%، موضحا أن عدد المستفيدين 11 مليون شخصا والحد الأدنى للزيادة 170 جنيها، والأقصى 1635 جنيها، بإجمالى التكلفة السنوية 55 مليار جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحينى على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسى لديه إحساس كبير وعالى بأصحاب المعاشات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أن الرئيس السيسى قرر منذ 4 أشهر، التدخل بحزمة مساعدات وتم تقديم منحة شهرية مستمرة طول العمر قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاش، مؤكدا أنها أعلى نسبة لزيادة المعاشات.