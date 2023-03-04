وذكرت شبكة "إيه بي إس سي بي إن" الفلبينية، اليوم /السبت/، أن من بين السفن التى رصدها أفراد خفر السواحل المتمركزين على الجزيرة، سفينة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي، وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني، بالإضافة إلى 42 سفينة يشتبه في أنها تابعة لميليشيا البحرية الصينية، مشيرة إلى التقديرات بأن السفن ترسو على بعد 4.5 إلى 8 أميال بحرية من الجزيرة، وأنها داخل البحر الإقليمي الذي يبلغ 12 ميلا بحريًا.



يشار إلى أن جزيرة "باج آسا" تعد أكبر جزيرة في مجموعة جزر "كالايان"، وهي مقر للحكومة المحلية لبلدية "كالايان" بمحافظة "بالاوان" جنوب غرب البلاد، حيث تطالب الفلبين والصين وغيرهما من الدول بأحقيتهم في المنطقة.