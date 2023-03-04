العلاج النفسي فى المنزل يقلل القلق لدى المصابين بأمراض القلب

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة قادتها مؤسسة مانشستر الكبرى للصحة العقلية ببريطانيا أن العلاج النفسي المسمى العلاج وراء المعرفي يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد اللاحق للصدمة لدى مرضى القلب، عند تسليمها بتنسيق المساعدة الذاتية، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو الذين عانوا من مشكلة خطيرة في القلب ، مثل النوبة القلبية أو جراحة القلب المفتوح ، من التوتر والقلق بسبب حالتهم الطبية، و تتم إحالة العديد من هؤلاء المرضى إلى برنامج إعادة تأهيل القلب ، إما في عيادة أو عن بُعد من منازلهم ، لدعم تعافيهم.

وحاليًا ، يختلف الدعم النفسي وعلاج الصحة العقلية المحدد المقدم كجزء من هذه البرامج حسب الموقع وهو محدود، ومع ذلك ، فإن علاج القلق والاكتئاب أمر بالغ الأهمية ، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الضيق يقلل من جودة الحياة ، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل قلبية أخرى وحتى الموت.

فالنتائج المستخلصة من دراسة تعتمد على الأبحاث السابقة التي وجدت أن MCT المستند إلى المجموعة كان فعالًا في الحد من أعراض القلق والاكتئاب لدى مرضى القلب، و تُظهر هذه الدراسة أنه يمكن تقديم MCT في علاج جماعي أو منزلي ، مما يوسع اختيار المريض لدعم الصحة العقلية في خدمات إعادة تأهيل القلب.

وفي هذه الدراسة ، تم تخصيص 118 مريضًا من مرضى القلب بشكل عشوائي لتلقي العلاج المنزلي-MCT بالإضافة إلى علاج إعادة تأهيل القلب القياسي ، بينما تم تخصيص 122 مريضًا إلى CR القياسي.

وتم تزويد المرضى الذين يتلقون MCT في المنزل بدليل المساعدة الذاتية الذي عملوا من خلاله وفقًا لسرعتهم الخاصة، و تضمن الدليل وحدات حول تطوير تقنيات لتقليل القلق والتأمل (الخوض في الماضي) ، وطرق جديدة للرد على الأفكار السلبية أو المؤلمة، بالإضافة إلى الدليل ، تلقى المرضى الذين يتلقون MCT المنزلي أيضًا مكالمات هاتفية للدعم من موظفين مدربين لتوفير فرص للتفكير وتعزيز التعلم.

وشهد المرضى في التجربة الذين تلقوا MCT منزليًا انخفاضًا كبيرًا في أعراض القلق والاكتئاب والإجهاد التالي للصدمة ، مقارنةً بأولئك الذين يتلقون CR القياسي فقط، و تشير النتائج إلى أن العلاج ما وراء المعرفي يمكن أن يكون فعالًا عندما يتم تقديمه من قبل المعالج في بيئة جماعية كما هو موضح في البحث السابق ، وعند الوصول إليه عن بُعد من المنزل. هذه المرونة في كيفية تقديم MCT ستمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم خيارات أكبر للمرضى في كيفية وصولهم إلى المكونات النفسية لبرامج.

وكانت هارييت داوسون تبلغ من العمر 22 عامًا عندما خضعت لعملية قلب مفتوح بعد اكتشاف ثقب في قلبها، ثم شاركت في دراسة MCT-PATHWAY. وعلقت قائلة ، لقد كان توجيهًا ذاتيًا للغاية، و كان لديك مكالمات تسجيل وصول كل أسبوعين وأعجبني ذلك .... فضلت أن يكون ذلك في المنزل لأنه لم يكن عليّ مقارنة إجابتي وتباينها. كان الكثير من ذلك يتعلق بإدارة ضغوطك ، وإدارة قلقك ، وكم نحن تحت سيطرتك، ولم يكن هناك الكثير من الموارد المتاحة لي ، لشخص ما في الطرف الأصغر سنًا وأنثى. حدث قلبي هو علامة فارقة في حياتي الآن ، لكن العلاج ما وراء المعرفي المنزلي سمح لي بالسيطرة عليه و سمح لي بالتفكير فيه بشكل صحيح .

وعلقت جوان فاركر ، ممرضة أخصائية إعادة تأهيل القلب في مستشفى رويال بولتون ، أحد مواقع NHS المشاركة في الدراسة ، "كانت المشاركة في دراسة المسار ذات فائدة كبيرة للعديد من مرضانا. لم يكن لدينا مطلقًا خيار تقديم العلاج المنزلي الذي يمكن أن يساعد مرضانا بشكل كبير في فهم المشكلات النفسية التي تسببها نوباتهم القلبية ويساعدهم على التعافي بشكل عام. كفريق واحد ، استمتعنا بالمشاركة والقدرة على تقديم ذلك ، ورأينا العديد من النتائج الإيجابية من مرضانا. "

وقال البروفيسور Adrian Wells ، كبير الباحثين في PATHWAY ، "ليس من المستغرب أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية خطيرة أو يتعافون منها من أعراض القلق والاكتئاب والصدمات، و فهم غالبًا ما يتعافون من الظروف التي قد تقيد الحياة وعدم اليقين والتي تسبب الضيق بشكل مفهوم.

"المهم هو أن ندرك هذا الأمر ونوفر للمرضى خيارات علاج فعالة وقائمة على الأدلة. وقد أظهرت نتائج تجربتنا أن MCT المنزلي يمكن أن يساعد مرضى القلب على اكتشاف طرق جديدة وأكثر فائدة لمعالجة أفكارهم المؤلمة ، سواء كانوا يخضعون للعلاج في المنزل أو في عيادة ".