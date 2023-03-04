اليوم السابع
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العثور على جثة شاب ملقاة وسط أرض زراعية فى البدرشين

السبت، 04 مارس 2023 10:15 م
العثور على جثة شاب ملقاة وسط أرض زراعية فى البدرشين أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة وسط أرض زراعية في البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط أرض زراعية في البدرشين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شاب تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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