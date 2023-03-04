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الصحة: تجديد تعيين محمد الطيب مساعدًا لوزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية

السبت، 04 مارس 2023 09:48 ص
الصحة: تجديد تعيين محمد الطيب مساعدًا لوزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية الدكتور محمد الطيب
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين الدكتور محمد محمود الطيب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الطيب حاصل على دكتوراه طب الأسنان الإكلينيكي في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر في طب الأسنان من جامعة آخن الألمانية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة برنامج القيادة للقرن الحادي والعشرين من كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس إدارة الأعمال في كلية الدراسات العليا، بجامعة أسلسكا.
 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الطيب شغل منصب مساعد وزير التعليم العالى سابقا للشئون الفنية، كما شغل الدكتور محمد الطيب العديد من المناصب، منها: أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعات الدولية والمؤسسات الجامعية، والقائم بعمل الأمين العام لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمدير التنفيذى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى عامى 2019، 2020 والمتحدث الرسمى للوزارة عام 2020.

 

كما شغل الدكتور محمد الطيب عضوية عدة لجان فنية، منها: (اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو، اللجنة الوزارية للإشراف على مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب فى الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات الأخرى، اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضى المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب اليونسكو للعلوم فى الدول العربية، اللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الإفريقي) هذا فضلًا عن مشاركته فى العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الدولية حول التعليم العالى والبحث العلمي.


محمد الطيب

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