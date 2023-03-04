السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى أرض اللواء والبدرشين

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جمال عبد الناصر تقاطع الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع شركة البيبسى فى منطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة البدرشين وأرض اللواء، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.